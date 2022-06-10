«Матч ТВ» впервые покажет Суперкубок России в прямом эфире

«Матч ТВ» впервые покажет прямую трансляцию матча за Суперкубок России.
«Зенит» и «Спартак» разыграют трофей 9 июля на «Газпром Арене».
«Сегодня мы получили право показать матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сразится со «Спартаком». Матч обещает быть шикарным, а потому показ этой игры будет соответствующим, и мы очень рады, что сможем задействовать все мощности, которые предполагались для работы и производства картинки на финальной игре Лиги чемпионов!
Город давно готовился к большому футболу, который должен был состояться в мае и которого Санкт-Петербург решили лишить. Готовился и наш канал – режиссеры, операторы, техники отрабатывали на «Газпром Арене» все нюансы по показу.
Теперь мы сможем их показать нашим зрителям. Стадион отвечает всем лучшим мировым требованиям – там есть все условия для комфортного просмотра футбола и создания атмосферы большего праздника. Надеюсь, что и через ТВ-экран этот праздник почувствуют в каждом городе страны», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
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