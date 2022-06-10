«Матч ТВ» впервые покажет Суперкубок России в прямом эфире

«Матч ТВ» впервые покажет прямую трансляцию матча за Суперкубок России.

и «Спартак» разыграют трофей 9 июля на «Газпром Арене».

«Сегодня мы получили право показать матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сразится со . Матч обещает быть шикарным, а потому показ этой игры будет соответствующим, и мы очень рады, что сможем задействовать все мощности, которые предполагались для работы и производства картинки на финальной игре Лиги чемпионов!

Город давно готовился к большому футболу, который должен был состояться в мае и которого Санкт-Петербург решили лишить. Готовился и наш канал – режиссеры, операторы, техники отрабатывали на все нюансы по показу.

Теперь мы сможем их показать нашим зрителям. Стадион отвечает всем лучшим мировым требованиям – там есть все условия для комфортного просмотра футбола и создания атмосферы большего праздника. Надеюсь, что и через ТВ-экран этот праздник почувствуют в каждом городе страны», – сообщил генеральный продюсер .

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище