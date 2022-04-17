Ширер о вратаре «Сити»: «Стеффен допустил роковые ошибки, «Ливерпуль» получил один гол в подарок. А Алиссон сделал 2 хороших сэйва – это решило исход матча»

раскритиковал вратаря «Манчестер Сити» .

В результате ошибки американца «горожане» пропустили один из голов от в полуфинале Кубка Англии (2:3).

«Один гол «Ливерпуль» получил в подарок. В случае с остальными двумя голкипер тоже должен был сыграть лучше.

принял важное решение в части выбора состава, поставив на игру основного вратаря, и это позволило «Ливерпулю» выиграть матч. поступил иначе, и в итоге их голкипер допустил роковые ошибки.

А Алиссон во втором тайме сделал два очень хороших сэйва, что и решило исход матча», – сказал BBC бывший форвард «Ньюкасла».

Жуткий привоз вратаря «Сити» и 3:0 за тайм. Так «Ливерпуль» запрыгнул в финал Кубка Англии