Ширер о вратаре «Сити»: «Стеффен допустил роковые ошибки, «Ливерпуль» получил один гол в подарок. А Алиссон сделал 2 хороших сэйва – это решило исход матча»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Алан Ширер Зак Стеффен Алиссон Футбол

Алан Ширер раскритиковал вратаря «Манчестер Сити» Зака Стеффена.

В результате ошибки американца «горожане» пропустили один из голов от «Ливерпуля» в полуфинале Кубка Англии (2:3).

«Один гол «Ливерпуль» получил в подарок. В случае с остальными двумя голкипер тоже должен был сыграть лучше.

Юрген Клопп принял важное решение в части выбора состава, поставив на игру основного вратаря, и это позволило «Ливерпулю» выиграть матч. «Манчестер Сити» поступил иначе, и в итоге их голкипер допустил роковые ошибки.

А Алиссон во втором тайме сделал два очень хороших сэйва, что и решило исход матча», – сказал BBC бывший форвард «Ньюкасла».

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