Салах, Мане, ван Дейк, Трент и Фабиньо – в запасе «Ливерпуля» на игру с «Бенфикой»

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Форвард Мохамед Салах на скамейке начнет матч «Ливерпуля» с «Бенфикой».

Команды встретятся в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (первая – 3:1 в пользу мерсисайдцев).

Главный тренер английского клуба Юрген Клопп выбрал следующий стартовый состав:

Вратарь: Алиссон.

Защитники: Джо Гомес, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Константинос Цимикас.

Полузащитники: Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Луис Диас, Диогу Жота.

Нападающий: Роберто Фирмино.

Запасные: Куивин Келлехер, Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Тиаго Алькантара, Садьо Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Кертис Джонс, Эндрю Робертсон, Дивок Ориги, Трент Александер-Арнолд, Харви Эллиотт.

«Ливерпуль» – «Бенфика». Фирмино, Милнер, Цимикас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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