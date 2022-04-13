Салах, Мане, ван Дейк, Трент и Фабиньо – в запасе «Ливерпуля» на игру с «Бенфикой»

Форвард Мохамед Салах на скамейке начнет матч «Ливерпуля» с «Бенфикой».
Команды встретятся в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (первая – 3:1 в пользу мерсисайдцев).
Главный тренер английского клуба Юрген Клопп выбрал следующий стартовый состав:
Вратарь: Алиссон.
Защитники: Джо Гомес, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Константинос Цимикас.
Полузащитники: Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Луис Диас, Диогу Жота.
Нападающий: Роберто Фирмино.
Запасные: Куивин Келлехер, Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Тиаго Алькантара, Садьо Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Кертис Джонс, Эндрю Робертсон, Дивок Ориги, Трент Александер-Арнолд, Харви Эллиотт.
«Ливерпуль» – «Бенфика». Фирмино, Милнер, Цимикас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00