Салах, ван Дейк, Мане, Диас, Тиаго и Конате – в старте «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» представил стартовый состав на матч с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
Команда, выбранная главным тренером Юргеном Клоппом, выглядит следующим образом:
Вратарь: Алиссон.
Защита: Трент Александер-Арнолд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон.
Полузащита: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара.
Атака: Луис Диас, Мохамед Салах, Садьо Мане.
Запасные: Куивин Келлехер, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Джо Гомес, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кертис Джонс, Такуми Минамино, Диогу Жота, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Харви Эллиотт.
Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» против «Реала». Трансляция и онлайн – в 22:00
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