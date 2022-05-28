Салах, ван Дейк, Мане, Диас, Тиаго и Конате – в старте «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» представил стартовый состав на матч с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Команда, выбранная главным тренером Юргеном Клоппом, выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон.

Защита: Трент Александер-Арнолд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон.

Полузащита: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара.

Атака: Луис Диас, Мохамед Салах, Садьо Мане.

Запасные: Куивин Келлехер, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Джо Гомес, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кертис Джонс, Такуми Минамино, Диогу Жота, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Харви Эллиотт.

Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» против «Реала». Трансляция и онлайн – в 22:00

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