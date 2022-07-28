Марадишвили о «Зените»: «Локо» может побороться. Интересно наблюдать за ЦСКА. «Спартак» не сможет, думаю»

Константин Марадишвили оценил шансы «Локомотива» побороться с «Зенитом» за чемпионство.
– В «Локомотиве» много говорят о борьбе с «Зенитом». Считаешь, с ним реально конкурировать?
– Конечно! В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Но можно и проиграть любой команде из последней пятерки. Мы можем бороться за счет самоотдачи и игры, которую ставит наш тренер. И, конечно, за счет игроков. Например, Антон Миранчук, Изидор и Керк могут в одиночку решить исход матча.
– Но «Зенит» уже четыре года подряд становится чемпионом.
– Так получилось. Никто не знает, кто займет первые места в следующие четыре года.
– То есть ты не согласен, что в этом сезоне они стали чемпионами еще до первого тура?
– «Зенит» играет вничью с «Химками»... Ты не знаешь, что будет завтра. Впереди еще 28 туров. Не будем загадывать, но мы можем бороться за первые места.
– Кто еще в РПЛ способен навязать борьбу «Зениту»?
– В данный момент интересно наблюдать за ЦСКА. Но им тоже будет тяжело. Как и любой другой команде. Думаю, «Спартак» не сможет, – сказал хавбек «Локомотива».