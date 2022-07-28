Жена Зеленского: «Мы фанаты Зинченко. Он национальный герой, думаю, каждый украинец его любит»

Жена президента Украины Владимира Зеленского высказалась об Александре Зинченко.
– Я думаю, каждый украинец любит Зинченко. Он национальный герой, приятный парень, которого любят девушки. Надеюсь, мы все станем фанатами «Арсенала», как только он начнет играть за клуб.
– Включая президента?
– Да. Все мы фанаты Зинченко. Но я не могу сказать, что люблю его больше Шевченко, потому что тогда Андрей перестанет со мной разговаривать!
Футболисты очень важны. Некоторые легенды вместо того, чтобы играть, брали автоматы и шли на передовую, – передает The Sun слова Елены Зеленской в интервью Пирсу Моргану.
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