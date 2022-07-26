«На женском Евро – в 2 раза меньше камер, чем у мужчин. Катастрофа». Футболистка сборной Швеции о ВАР

Женская сборная Швеции недовольна работой ВАР на Евро, который проходит в Англии.

Перед полуфинальным матчем турнира против сборной Англии футболистка шведской команды Косоваре Асллани высказалась на эту тему.

«На нашем турнире используют в два раза меньше камер, чем на мужских матчах. Это настоящая катастрофа, потому что решения не получается принимать с той же точностью.

Дело не только в нас, есть и другие команды. Есть ситуации, в которых необходимо большее количество камер. Это может стать решающим фактором», – сказала Асллани.

Евро-2022 – первый женский турнир, на котором используется ВАР.