«Барса» предложила 40+5 млн евро за Кунде и хочет закрыть сделку сегодня. После его трансфера усилят фланги обороны

в ближайшие часы может перейти из «Севильи» в «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб надеется закрыть сделку по 23-летнему защитнику сегодня.

«Челси» больше не претендует на футболиста, так как Кунде сдержал слово, данное «Барселоне». Футболист сообщал представителям каталонского клуба, что хочет только в «Барсу». В понедельник сине-гранатовые активировались в переговорах с «Севильях» – такая задержка случилась из-за разницы во времени, ведь все руководство клуба находится вместе с командой в турне по США.

«Барселона» предложила за француза 40+5 млн евро. Теперь клуб ждет согласия от «Севильи», которая изначально просила за игрока 50+5 млн евро. Каталонский клуб ожидает, что Кунде присоединится к команде в США.

Как только сделка с «Севильей» будет закрыта, займется усилением флангов обороны.