В Англии протестируют запрет на игру головой у футболистов младше 12 лет. Бан будет утвержден окончательно в случае успеха

В Англии протестируют запрет на игру головой у юных футболистов.

объявила, что получила одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на тестирование запрета на преднамеренную игру головой у игроков младше 12 лет.

Тестирование начнется с этого сезона. Если оно пройдет успешно, запрет на игру головой распространят на все футбольные матчи в упомянутой возрастной группе начиная с сезона-2023/24.

Такие меры вводятся на фоне исследований, предполагающих, что бывшие футболисты чаще умирают от проблем с состоянием мозга, чем обычные люди. Например, профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем люди того же возраста в среднем, отмечает BBC.