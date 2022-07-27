«Аллер пропустит два месяца, прорабатываем варианты». Директор «Боруссии» о замене Себастьяну, прооперированному из-за опухоли яичка

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Стали известны сроки восстановления форварда дортмундской «Боруссии» Себастьяна Аллера.

У 28-летнего нападающего была выявлена опухоль яичка, он был прооперирован.

«Себастьян перенес операцию на прошлой неделе, и мы попросили проявить терпение. В настоящее время обсуждается терапия, есть различные варианты.

Он выбыл на несколько месяцев, мы сообщим точные сроки, как только сможем.

Мы прорабатываем различные варианты [усиления] уже несколько дней, но на данный момент ничего конкретного сказать нельзя.

Он пропустит два месяца, а у нас сложный календарь до ноября, однако наш состав предлагает различные варианты», – сказал спортивный директор Себастьян Кель.

«Боруссия» может взять Кордобу, Икарди, Джеко или Пентека на замену Аллеру

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