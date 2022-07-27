«Бордо» не переведут в 3-ю лигу Франции. Клуб останется во 2-м дивизионе

Теги Бордо лига 1 Франция Федерация футбола Франции Д2 Франция Д3 Франция кризис деньги Футбол

«Бордо» избежал перевода в третий дивизион Франции.

По итогам сезона-2021/22 «жирондинцы» заняли последнее, 20-е место в Лиге 1, набрав 31 очко, и вылетели во второй дивизион.

Однако в середине июня по решению французского футбольного финансового органа DNCG клуб был переведен в 3-й дивизион из-за финансовых проблем.

Тем не менее на сегодняшнем заседании исполнительного комитета Федерации футбола Франции было принято решение вернуть «Бордо» во вторую лигу.

Воспитанник «Бордо» отказался уходить бесплатно – очень хотел помочь родному клубу, утопающему в долгах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные