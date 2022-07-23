Первый тренер Кокорина: «Сможет выбраться из своей ситуации – респект ему. Говорил его родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию»

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Первый тренер Александра Кокорина высказался о ситуации нападающего. 

«Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Тут зависит и от него, и от окружающих. Если Саша вернется домой, думаю, в России у него точно все должно получиться, психологически он раскрепостится. Он человек самолюбивый, надеюсь, он сможет собраться.

Верю, что он сможет все же заиграть в Италии. Сможет выбраться из своей ситуации – респект ему, но Саше, конечно, тяжеловато. Частые травмы? Наверное, возраст сказывается, поэтому болячки начинают вылазить.

Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все было сложилось иначе», – сказал Валерий Стаферов. 

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