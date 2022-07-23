Бонуччи о Погба: «Сказал ему, что никогда не видел настоящего Поля в «МЮ», и теперь ожидаю снова увидеть его в «Юве»

высказался о возвращении в «Ювентус».

Полузащитник перешел в итальянский клуб свободным агентом после ухода из .

«Он понимал, что сегодняшний – это, возможно, шаг назад по сравнению с тем, из которого он ушел. Он находится в центре проекта и команды, это будет иметь основополагающее значение.

Я сказал ему, что нам очень нужен тот Погба, которого мы знаем, что я никогда не видел настоящего Поля в «Манчестере», и теперь я ожидаю снова увидеть его в «Юве», – сказал защитник La Gazzetta dello Sport.