Бонуччи о Погба: «Сказал ему, что никогда не видел настоящего Поля в «МЮ», и теперь ожидаю снова увидеть его в «Юве»

Леонардо Бонуччи высказался о возвращении Поля Погба в «Ювентус».
Полузащитник перешел в итальянский клуб свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед».
«Он понимал, что сегодняшний «Ювентус» – это, возможно, шаг назад по сравнению с тем, из которого он ушел. Он находится в центре проекта и команды, это будет иметь основополагающее значение.
Я сказал ему, что нам очень нужен тот Погба, которого мы знаем, что я никогда не видел настоящего Поля в «Манчестере», и теперь я ожидаю снова увидеть его в «Юве», – сказал защитник La Gazzetta dello Sport.