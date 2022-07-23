Бонуччи о Погба: «Сказал ему, что никогда не видел настоящего Поля в «МЮ», и теперь ожидаю снова увидеть его в «Юве»

Теги Леонардо Бонуччи Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Поль Погба Футбол

Леонардо Бонуччи высказался о возвращении Поля Погба в «Ювентус».

Полузащитник перешел в итальянский клуб свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед»

«Он понимал, что сегодняшний «Ювентус» – это, возможно, шаг назад по сравнению с тем, из которого он ушел. Он находится в центре проекта и команды, это будет иметь основополагающее значение.

Я сказал ему, что нам очень нужен тот Погба, которого мы знаем, что я никогда не видел настоящего Поля в «Манчестере», и теперь я ожидаю снова увидеть его в «Юве», – сказал защитник La Gazzetta dello Sport. 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные