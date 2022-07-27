«Поехать в Михайловск опаснее, чем в Америку». Федотов рассказал о жизни дочери в Лос-Анджелесе

Тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о жизни его дочери в США.

– Ваша дочь живет в Калифорнии. Как так вышло?

– Будучи студенткой, поехала по программе, поработала. Один раз съездила, поехала второй раз и познакомилась с молодым человеком, с которым она уже семь лет в браке.

– Он американец?

– Нет, он не американец. Он по грин-карте уехал. Он из Беларуси. Учительница географии, видя его стремление к путешествиям, сказала: «Олег, подай на грин-карту». Он подал на грин-карту на свою семью, и его отец выиграл.

– Как часто вы видитесь с дочкой и ее мужем?

– Виза закончилась. В этот раз удалось зимой нам поехать, и мы встречались в Мексике. Они приезжали, родители Олега приезжали. Встретили Новый год. Когда удавалось, мы несколько раз подряд встречали Новый год в Америке.

– В Калифорнии всегда? Или путешествовали?

– Нет-нет, в Калифорнии. Где-то часика полтора езды, горная местность.

– А где они живут в Калифорнии?

– В Лос-Анджелесе.

– И едут на север, в сторону гор?

– Да. Рядышком горнолыжный курорт, удалось даже один раз показаться. Зимой все эти условия – и сосны, и снег. Никакой ностальгии.

– Как быть? Теперь надо делать визу?

– Время не позволяет. Теперь нужно куда-то выезжать. Все это сложно, такие очереди везде серьезные. Пришлют вызов – а ты весь в профессии.

Когда дочка приехала и сказала о своем желании и своих чувствах после того, как раза три туда съездила, со стороны бабушки было: «Ой, куда, зачем?» Мы потихонечку их убеждали, что поехать в Михайловск (родной город Федотова в Свердловской области – Sports.ru) опаснее, чем поехать в Америку.

– После событий последних месяцев у вас не было желания дочке сказать: «Возвращайся»?

– Нет. Они взрослые самодостаточные люди, у них с мужем своя голова на плечах, которая хорошо работает, поэтому таких посылов мы не давали. Их там это никак не задевает, как жили, как общались, никаких изменений по отношению со стороны других людей к ним не было.

– То есть, когда говорят про сумасшедшую русофобию, это никак не относится вашей дочки?

– По крайней мере, они об этом нам не рассказывали. Мы задавали вопросы.

– И дочка не жаловалась?

– Дочка не жаловалась, – сказал тренер ЦСКА.