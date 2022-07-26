прокомментировал лидерство ЦСКА в таблице Мир .

еще строится. Нет четкого, быстрого перехода из обороны в атаку. Когда армейцев прессингуют — многовато потерь на своей половине поля. Такие недочеты надо сводить на нет.

Тройка центральных защитников, как ни крути, экспериментальная. Не всем хватает навыков, сыгранности. Моментами, смотрю, и Набабкин устает, и Зайнутдинов порой теряется в этой позиции.

Знаете, что настораживает? Помните, как весной ЦСКА разрывал соперников... Пять матчей провел на одном дыхании, а что было потом? Пошли даже разговоры про чемпионство, а в итоге — только пятое место.

Я бы пока, кстати, не переоценивал Карраскаля, вновь вспоминая весеннюю часть прошлого чемпионата. Поначалу и он, и Языджи, и Медина, и Гбамен смотрелись очень мощно. Всех терзали! А затем наступил спад. Причем у всех. Команда посыпалась. Где гарантия, что история, не дай бог, не повторится?

Поборются ли армейцы за чемпионство? Ребят, я вас попрошу не перехваливать команду! Шесть очков — это здорово, но еще раз призываю вас вспомнить весну. Впереди 28 туров. Вы чего?

Настораживает еще и то, что Федотов довольно поздно принял команду. Боюсь, что у него было мало времени на подготовку. Не исключаю, что еще наступит физический спад. Так что давайте обойдемся пока без долгосрочных прогнозов. Не пойте дифирамбы ЦСКА», – сказал экс-форвард армейцев.