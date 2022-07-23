Заболотный о ЦСКА при Федотове: «Все совсем иначе, чем при Березуцком, поэтому и игра такая»

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Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался о переменах при тренере Владимире Федотове.

В первых двух турах Мир РПЛ московский клуб одержал две победы с общим счетом 5:0.

«Сейчас у нас совсем другой тренировочный процесс, если мы сравниваем нынешний ЦСКА с тем, что был при Березуцком. Все совсем другое, поэтому и игра такая.

У нас прилично поменялся состав, наигрываются новые позиции. Не скажу, что с уходом игроков мы стали слабее, у ребят молодая кровь.

У ЦСКА новая схема – может, это как-то вдохнуло в ЦСКА новую жизнь, действует по-другому. Новый сезон надо начинать с чистого листа», – сказал Заболотный.

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