Заболотный о ЦСКА при Федотове: «Все совсем иначе, чем при Березуцком, поэтому и игра такая»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался о переменах при тренере .

В первых двух турах Мир московский клуб одержал две победы с общим счетом 5:0.

«Сейчас у нас совсем другой тренировочный процесс, если мы сравниваем нынешний ЦСКА с тем, что был при Березуцком. Все совсем другое, поэтому и игра такая.

У нас прилично поменялся состав, наигрываются новые позиции. Не скажу, что с уходом игроков мы стали слабее, у ребят молодая кровь.

У ЦСКА новая схема – может, это как-то вдохнуло в ЦСКА новую жизнь, действует по-другому. Новый сезон надо начинать с чистого листа», – сказал Заболотный.