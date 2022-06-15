Денисов обратился к Семаку: «Сережа, возьми «Локомотив» или «Динамо». Посмотрим, какой ты специалист. Станешь чемпионом – вопросов нет»

Игорь Денисов предложил Сергею Семаку выиграть титул РПЛ с «Локомотивом» или «Динамо».
– Что касается Семака, думаю, он посмотрит [этот выпуск].
Я говорю: «Сережа, возьми «Локомотив» или «Динамо». Посмотрим, какой ты специалист. Станешь чемпионом – вообще вопросов нет».
Ну а стать многократным чемпионом с «Зенитом»…
Думаю, все люди, которые хоть немного копают в нашем футболе, понимают, что сейчас бюджеты [клубов] несравнимы. «Зенит» и в следующем году будет чемпионом.
– Можно не смотреть?
– Я и не смотрю. Я уверен, – смеясь сказал бывший капитан петербургской команды в интервью Нобелю Арустамяну.
«Зенит» под руководством Семака в минувшем сезоне третий раз подряд выиграл чемпионат России.
Игорь Денисов: «Каждый сезон «Зенита» – полный провал, Европа все показывает. Сейчас там любой тренер станет чемпионом России»