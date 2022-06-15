Денисов обратился к Семаку: «Сережа, возьми «Локомотив» или «Динамо». Посмотрим, какой ты специалист. Станешь чемпионом – вопросов нет»

предложил Сергею Семаку выиграть титул с или .

– Что касается Семака, думаю, он посмотрит [этот выпуск].

Я говорю: «Сережа, возьми «Локомотив» или «Динамо». Посмотрим, какой ты специалист. Станешь чемпионом – вообще вопросов нет».

Ну а стать многократным чемпионом с …

Думаю, все люди, которые хоть немного копают в нашем футболе, понимают, что сейчас бюджеты [клубов] несравнимы. «Зенит» и в следующем году будет чемпионом.

– Можно не смотреть?

– Я и не смотрю. Я уверен, – смеясь сказал бывший капитан петербургской команды в интервью Нобелю Арустамяну.

«Зенит» под руководством Семака в минувшем сезоне третий раз подряд выиграл чемпионат России.

Игорь Денисов: «Каждый сезон «Зенита» – полный провал, Европа все показывает. Сейчас там любой тренер станет чемпионом России»