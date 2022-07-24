«МЮ» в последний раз попытается купить Антони у «Аякса» – за 60+ млн евро. Тен Хаг считает, что он станет звездой АПЛ

по-прежнему хочет подписать вингера .

По информации Goal.com, английский клуб предпримет последнюю попытку приобрести 22-летнего футболиста.

«Аякс» не хочет отпускать бразильца, а финансовые запросы нидерландского клуба разочаровывают «Ман Юнайтед». Ранее манкунианцы предложили 60 млн евро за Антони, однако эта сумма далека от той, какую рассчитывают получить в Амстердаме. Этим летом вингера отпустят, только если за него заплатят 80 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить требования «Аякса», но намерен улучшить предыдущее предложение.

Отмечается, что в случае трансфера вингера за компенсацию более 15 млн евро «Сан-Паулу», бывший клуб Антони, получит значительную сумму от сделки.

Эрик тен Хаг очень хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» игрока, с которым ранее работал в «Аяксе». Тренер полагает, что вингер может стать звездой , и считает, что подписание бразильца за столь крупную сумму – это риск, на который стоит пойти.

У «Аякса» нет ни желания, ни необходимости отпускать Антони этим летом. Ранее клуб за крупные суммы продал Лисандро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед», Себастьяна Аллера в дортмундскую «Боруссию» и Райана Гравенберха в «Баварию».

В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии провел 33 матча за «Аякс» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 передач. Его статистика доступна тут.