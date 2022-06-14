Промес снова взял 10-й номер в «Спартаке» – под ним играл Бакаев. Это «важное заявление» анонсировал клуб

снова будет играть за «Спартак» под 10-м номером.

Об этом московский клуб объявил на своем ютуб-канале, показав видео с самыми яркими моментами Промеса в клубе.

Отметим, что до Промеса под 10-м номером за «Спартак» играл , покинувший клуб на правах свободного агента. До ухода в «Аякс» Квинси уже выступал за красно-белых под 10-м номером.

В минувшем сезоне хавбек играл под 24-м номером.

Ранее анонсировал «важное заявление» – им стала новость о смене Промесом номера.