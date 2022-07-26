Агент Лельчук отстранена на полгода от футбола за высказывания в адрес Самедова. Она обвиняла его приставаниях

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Агент Полина Лельчук отстранена на полгода от футбольной деятельности.

Ее также оштрафовали на 50 тысяч рублей по итогам заседания комитета по этике РФС.

«Полина Лельчук. Решение комитета по этике – отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Семен Андреев. 

Лельчук понесла наказание за высказывания в адрес бывшего селекционера «Локомотива» по молодежному футболу Александра Самедова. В апреле футбольный агент заявила, что бывший селекционер «Локомотива» в ходе работы позволял себе с ней флиртовать и касаться личных вопросов.

По словам Лельчук, поведение Самедова сказалось на ее работе с «Локомотивом». Сам экс-футболист опроверг все обвинения в свой адрес.

Агент Лельчук обвинила Самедова в приставаниях: «Постоянно флиртовал и подкатывал, звонил в нетрезвом виде, ругался матом»

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