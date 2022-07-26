Агент Лельчук отстранена на полгода от футбола за высказывания в адрес Самедова. Она обвиняла его приставаниях

Агент Полина Лельчук отстранена на полгода от футбольной деятельности.

Ее также оштрафовали на 50 тысяч рублей по итогам заседания комитета по этике РФС.

«Полина Лельчук. Решение комитета по этике – отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Семен Андреев.

Лельчук понесла наказание за высказывания в адрес бывшего селекционера «Локомотива» по молодежному футболу . В апреле футбольный агент заявила, что бывший селекционер в ходе работы позволял себе с ней флиртовать и касаться личных вопросов.

По словам Лельчук, поведение Самедова сказалось на ее работе с «Локомотивом». Сам экс-футболист опроверг все обвинения в свой адрес.

Агент Лельчук обвинила Самедова в приставаниях: «Постоянно флиртовал и подкатывал, звонил в нетрезвом виде, ругался матом»