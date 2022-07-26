Тин Едвай: «У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как Варела. Не предам «Локо»

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Защитник «Локомотива» Тин Едвай осудил Гильермо Варелу, сбежавшего из «Динамо».

– Варела из «Динамо» втихую покинул клуб и ничего не сказал руководству. Что с твоим будущим?

– У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь.

В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена, – сказал Едвай.

Пропал Варела из «Динамо» – ночью тайно уехал с базы. Хотя неделю назад говорил, что останется

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