Семин об отъезде Варелы: «Нужно делать акцент на российских игроков. Тот, кто имеет в составе или приглашает иностранцев, подвергают себя большому риску»

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Юрий Семин прокомментировал отъезд Гильермо Варелы из расположения «Динамо».

«У «Динамо» в обороне есть определенные проблемы, и Варела был один из лучших игроков.

Без него команде будет явно сложнее. У иностранных футболистов есть соответствующие условия для того, чтобы уйти в любое время, этим пользуются агенты.

Сейчас нужно делать акцент на российских игроков, потому что тот, кто имеет в составе или приглашает иностранцев, подвергают себя большому риску.

Если для футболиста и агента будут лучшие условия, хороший контракт, то игрок всегда уйдет. Мы должны воспринимать это как данное и по-своему реагировать.

Те легионеры, которые будут иметь лучшие условия при переходе в другие клубы, легко уйдут, которые не имеют – не уйдут», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Варела из «Динамо» пропал – ночью тайно покинул базу. Хотя неделю назад говорил, что останется

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