Тони Кроос: «В «Реале» ты хочешь выигрывать каждый турнир, хотя это не всегда возможно. На кону много титулов, мы будем бороться за все»

надеется, что будет бороться за все возможные трофеи.

В сезоне-2022/23 «сливочные» будут участвовать в 6 турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

«Я надеюсь, что мы будем бороться за все трофеи. В «Реале» ты хочешь выигрывать каждый турнир, в котором участвуешь, хотя это не всегда возможно.

На кону много титулов, и любой, кто знает нас, знает, что мы будем бороться за все», – сказал полузащитник мадридского клуба.