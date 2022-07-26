Тони Кроос: «В «Реале» ты хочешь выигрывать каждый турнир, хотя это не всегда возможно. На кону много титулов, мы будем бороться за все»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос надеется, что «Реал» будет бороться за все возможные трофеи. 

В сезоне-2022/23 «сливочные» будут участвовать в 6 турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира. 

«Я надеюсь, что мы будем бороться за все трофеи. В «Реале» ты хочешь выигрывать каждый турнир, в котором участвуешь, хотя это не всегда возможно.

На кону много титулов, и любой, кто знает нас, знает, что мы будем бороться за все», – сказал полузащитник мадридского клуба. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные