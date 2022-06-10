Тони Кроос: «Роналду и Месси – одни из лучших в истории, но лучшего я не вижу. В каждом поколении игроки добились великих вещей»

высказался о и .

– Список лучших бомбардиров сборных возглавляет Роналду. Он ваш номер один в истории?

– Мне в принципе всегда трудно говорить про эти рейтинги. Есть так много футболистов в каждом поколении, которые добились великих вещей. Мне на ум приходит – он выиграл Лигу чемпионов с тремя разными клубами.

Нельзя обойти стороной тот факт, что Криштиану – один из лучших в истории. То же самое касается и Месси. Но я не вижу одного лучшего в истории, потому что сложно сравнивать, кто что делает на поле, как изменилась игра за десятилетия.

– Вы контактируете с Роналду с момента его отъезда из Мадрида?

– Мало, если контакты и есть, то скорее случайные. Мы дважды встречались на отдыхе, но это не было запланировано.

Он до сих пор мой сосед здесь, в Мадриде, он сохранил свой дом. Иногда я вижу его семью. И я могу себе представить, что он не останется в Манчестере после завершения карьеры, тогда мы могли бы видеться здесь чаще, – сказал полузащитник .