Кроос определится с будущим в следующем сезоне. Он может завершить карьеру или остаться в «Реале»

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Будущее полузащитника «Реала» Тони Крооса остается неопределенным.

Ситуации с контрактом немца посвящена сегодняшняя первая полоса издания As.

Срок действующего контракта Крооса с «Реалом» истекает в июне 2023 года, и клубу пока не удается договориться с хавбеком о продлении сотрудничества еще на один год.

Лишь по ходу следующего сезона Тони решит, как поступит. Он может остаться в «Реале», прекратить играть на топ-уровне или завершить карьеру футболиста.

Фото: As

В минувшем сезоне 32-летний центральный полузащитник отыграл 44 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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