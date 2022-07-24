Анчелотти о 0:1 с «Барселоной»: «Игра была равна. Матч понравился, мы играли с очень сильной командой»

высказался после поражения от «Барселоны» (0:1).

Клубы провели товарищеский матч в Лас-Вегасе.

«Хорошая игра, команды показали хорошую интенсивность – особенно в первом тайме. Я постарался дать новичкам сыграть, чтобы они адаптировались к игре команды. Игра была равна. Я старался дать каждому возможность сыграть. Это связано с набором формы.

Мне понравилась эта игра, мы встречались с очень сильной командой.

В начале матча у нас были сложности в обороне. Очевидно, что все становится легче, когда ты выпускаешь на поле , Крооса и Модрича, но я хотел дать сыграть молодым. В обороне они сыграли не очень хорошо, но они впервые играли вместе», – сказал тренер «Реала».

В стартовом составе «Реала» на вчерашнюю игру вышел новичок Орельен Тчуамени. Рядом с ним в полузащите играли Феде Вальверде и Эдуардо Камавинга. В перерыве их заменили , и Каземиро.