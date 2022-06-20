Кроос отказывается продлевать с «Реалом» контракт, истекающий в 2023 году. В клубе удивлены

Полузащитник Тони Кроос может покинуть через год.

Как передает As со ссылкой на Cadena SER, немецкий футболист пока отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2023 года. Он хочет посмотреть, как пройдет следующий сезон, и лишь затем определиться, стоит ли оставаться.

Хавбек не хочет быть команде в тягость и влиять на ее долгосрочное планирование, поэтому даст оценку своей способности ей помогать в конце следующего сезона.

Утверждается, что в «Реале» удивлены таким решением, но относятся к нему с уважением.

Кроос выступает за мадридцев с сезона-2014/15. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.