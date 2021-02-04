Карло Анчелотти: «Класико будет существовать и без Месси, Роналду и Рамоса. Мы еще не знаем, чего достигнут Фати и Винисиус»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, как уход , и из повлиял на интригу в класико против «Барселоны».

«Обе команды меняются, но нас в любом случае ждет отличная игра. Физически мы становимся лучше.

Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что класико всегда будет очень большим матчем.

У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодежь в «Барселоне» просто выдающейся.

Класико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса, а в будущем – и без тех, кто сыграет в воскресенье», – сказал Анчелотти.

сыграет с «Барселоной» сегодня, 24 октября. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.