«Барселона» будет отмечать всех воспитанников, дебютировавших за клуб. Сейчас их 192

Теги Барселона Виктор Вальдес Карлес Пуйоль Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Пеп Гвардиола Гильермо Амор Барселона Б Серджи Бускетс Жорди Альба игровая форма Барселона U-19 Оскар Мингеса стиль Рональд Араухо Нико Гонсалес Анссумане Фати Гави Футбол

«Барселона» объявила, что будет отмечать всех воспитанников, дебютировавших за первую команду.

Каждому новому выпускнику академии, сыгравшему за «Барсу», будет присвоен номер по очередности дебюта.

С сезона-1979/80, с момента создания «Ла Масии», каталонцы насчитали 192 таких игрока.

Теперь каждому дебютанту будут вручать футболку с порядковым номером на специальной презентации, а игрокам, которые уже есть в этом списке, футболку будут вручать при продлении контракта.

Первый выпускник – Жоан Жозеп Эстелла. Ряд известных игроков «Барсы» получили такие номера: Лионель Месси (93), Хави (70), Андрес Иньеста (85), Пеп Гвардиола (44), Карлес Пуйоль (75), Гильермо Амор (33), Жерар Пике (119), Виктор Вальдес (83), Серджи Бускетс (120), Жорди Альба (143).

Среди последних воспитанников-дебютантов сине-гранатовых – Анссумане Фати (178), Рональд Араухо (179), Оскар Мингеса (181), Нико Гонсалес (185), Гави (186). 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные