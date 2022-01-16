«Барселона» будет отмечать всех воспитанников, дебютировавших за клуб. Сейчас их 192

«Барселона» объявила, что будет отмечать всех воспитанников, дебютировавших за первую команду.
Каждому новому выпускнику академии, сыгравшему за «Барсу», будет присвоен номер по очередности дебюта.
С сезона-1979/80, с момента создания «Ла Масии», каталонцы насчитали 192 таких игрока.
Теперь каждому дебютанту будут вручать футболку с порядковым номером на специальной презентации, а игрокам, которые уже есть в этом списке, футболку будут вручать при продлении контракта.
Первый выпускник – Жоан Жозеп Эстелла. Ряд известных игроков «Барсы» получили такие номера: Лионель Месси (93), Хави (70), Андрес Иньеста (85), Пеп Гвардиола (44), Карлес Пуйоль (75), Гильермо Амор (33), Жерар Пике (119), Виктор Вальдес (83), Серджи Бускетс (120), Жорди Альба (143).
Среди последних воспитанников-дебютантов сине-гранатовых – Анссумане Фати (178), Рональд Араухо (179), Оскар Мингеса (181), Нико Гонсалес (185), Гави (186).
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