Директор «Барсы» об уходе Месси: «Мы решили, что клуб выше любого человека»

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Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.

«Уход Лео Месси, к сожалению, не был сюрпризом для нас. Такой была реальность на тот момент.

Единственный вариант, при котором Месси мог остаться в «Барсе», присоединиться к инициативе, участвовать в которой мы не хотели (речь о сделке с CVC – прим. Sports.ru). Мы решили, что клуб выше любого человека. Мы много потеряли на рекламе.

Если нам придется продавать игроков из-за финансовых проблем, то футболисты из Ла Масии – последние, с кем мы расстанемся. Это будущее нашего клуба, они входят в наши планы.

Уверен, Ансу Фати сыграет очень важную роль для «Барселоны». Сейчас у него сложный момент, но клуб рядом. Его окружение и семья очень добры. Уверен, они тоже поддерживают его», – сказал Алемани.

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