Владислав Радимов: «Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен – ничего не получится»

считает, что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Конечно, рановато говорить про то, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, все может измениться сто раз, впереди еще 28 туров.

Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен – ничего у них не получится», – сказал главный тренер «Зенита-2».

После 2-го тура Мир РПЛ ЦСКА лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков. идет на 3-м месте с 4 баллами.