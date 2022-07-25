Владислав Радимов: «Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен – ничего не получится»

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Владислав Радимов считает, что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство. 

«Конечно, рановато говорить про то, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, все может измениться сто раз, впереди еще 28 туров.

Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен – ничего у них не получится», – сказал главный тренер «Зенита-2». 

После 2-го тура Мир РПЛ ЦСКА лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков. «Зенит» идет на 3-м месте с 4 баллами.

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