В онлайн-магазине «Барселоны» на несколько минут выставили футболку Кунде

уверена в том, что к ней присоединится защитник «Севильи» .

Стримеру, ведущему твиттер-аккаунт Mancuer, удалось зафиксировать, что каталонцы выставили на продажу футболки Кунде. Элемент экипировки в течение нескольких минут был доступен в онлайн-магазине «блауграны».

Сообщалось, что «Барселона» и согласовали переход француза за 50+10 млн евро, контракт игрока будет рассчитан на 4 года.

«Челси» готов выйти из переговоров по Кунде, если вскоре не будет прорыва. Тухеля беспокоит рост защитника «Севильи»