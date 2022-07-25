В онлайн-магазине «Барселоны» на несколько минут выставили футболку Кунде

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«Барселона» уверена в том, что к ней присоединится защитник «Севильи» Жюль Кунде.

Стримеру, ведущему твиттер-аккаунт Mancuer, удалось зафиксировать, что каталонцы выставили на продажу футболки Кунде. Элемент экипировки в течение нескольких минут был доступен в онлайн-магазине «блауграны».

Сообщалось, что «Барселона» и «Севилья» согласовали переход француза за 50+10 млн евро, контракт игрока будет рассчитан на 4 года.

«Челси» готов выйти из переговоров по Кунде, если вскоре не будет прорыва. Тухеля беспокоит рост защитника «Севильи»

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