Люка Эрнандес: «Хочу выигрывать все каждый год. «Баварии» недостаточно быть успешной только в Бундеслиге»

Защитник «Баварии» рассказал, что хочет выигрывать все возможные трофеи.

– Что для вас самое важное с точки зрения вашей карьеры?

– Титулы! Я хочу выигрывать все каждый год, это моя мотивация. Особенно Лигу чемпионов, в которой мы хотим и должны быть лучше, результат в четвертьфинале против «Вильярреала» сильно ударил по нам в прошлом сезоне. Нам недостаточно быть успешными только в Бундеслиге. Так думаем мы все, включая тренера.

– Насколько вы уверены, что это сработает – и что второй сезон Нагельсманна будет более успешным, чем первый?

– На мой взгляд, мы занимаем верхние места по игрокам на всех позициях, как в обороне, так и в нападении. Теперь мы должны что-то из этого извлечь. Никаких оправданий, мы все хотим титулов! – сказал Эрнандес.