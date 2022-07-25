Винисиус о победе в ЛЧ: «Голы Родриго «Сити» – самый важный момент. Некоторые матчи превращаются в эмоциональные американские горки, мы умеем это использовать»

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Винисиус Жуниор назвал самый важный момент в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. 

Некоторые игры превращаются в эмоциональные американские горки, и мы знаем, как обратить это в свою пользу. В течение двух минут Родриго вышел на поле и забил два гола, которые вывели нас в финал. Это был самый важный момент этого турнира, игра против «Сити».

Это в ДНК этого клуба и этой футболки, и это всегда проявляется в важных играх. У нас есть игроки, которые знают, как подходить к матчам Лиги чемпионов.

Было справедливо увенчать замечательный сезон победой в финале. Я играю в футбол уже более пятнадцати лет, и никогда не знаешь, когда в следующий раз сыграешь в финале, поэтому я хотел насладиться им в полной мере», – сказал полузащитник «Реала» в интервью УЕФА. 

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