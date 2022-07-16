Депутат Свищев о Fan ID для Широкова: «Он же наказание отбыл, получил по за слугам. Его теперь на футбол не пускать?»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о и Fan ID.

В августе 2020 года во время матча любительских команд бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России избил главного арбитра встречи. Против футболиста было возбуждено уголовное дело – Широкова приговорили к 100 часам общественных работ.

– Ему выдали Fan ID в соответствии с законом?

– Если ему выдали Fan ID, значит, к нему нет претензий.

– Но ведь им было совершенно правонарушение непосредственно на стадионе.

– Он же наказание отбыл. Какие вопросы?

– Если Fan ID выдали даже Широкову, зачем этот документ вообще нужен?

– Он получил по за слугам, отбыл наказание. Что ж его теперь на футбол не пускать?

– Где же тогда эта планка допуска или недопуска на стадион?

– Я не могу назвать критерии, я их не создаю. Обращайтесь в Минспорта и у них спросите.

Лично у меня на сегодняшний день претензий к Широкову нет, – заявил депутат Госдумы РФ.

Широков обматерил судью после матча детских команд. Для него это не впервые – бил судью-любителя и наезжал на Карасева

Дело Широкова и Данте закончилось мерзко и несправедливо. Так просто не должно быть