«Вест Хэм» согласовал 5-летний контракт с лучшим бомбардиром «Сассуоло» Скамаккой. Игрок пройдет осмотр во вторник

Джанлука Скамакка переходит в английский клуб.
«Вест Хэм» договорился с 23-летним футболистом об условиях личного контракта.
«Сассуоло» получит от лондонской команды за трансфер 30,5 миллиона фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Ожидается, что Скамакка во вторник пройдет медицинское обследование для «Вест Хэма».
Итальянец подпишет с клубом контракт на пять лет с опцией продления еще на один сезон.
В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром «Сассуоло». Подробная статистика форварда сборной Италии доступна здесь.