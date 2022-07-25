«Вест Хэм» согласовал 5-летний контракт с лучшим бомбардиром «Сассуоло» Скамаккой. Игрок пройдет осмотр во вторник

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Джанлука Скамакка переходит в английский клуб.

«Вест Хэм» договорился с 23-летним футболистом об условиях личного контракта.

«Сассуоло» получит от лондонской команды за трансфер 30,5 миллиона фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Ожидается, что Скамакка во вторник пройдет медицинское обследование для «Вест Хэма».

Итальянец подпишет с клубом контракт на пять лет с опцией продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром «Сассуоло». Подробная статистика форварда сборной Италии доступна здесь.

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