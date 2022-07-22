«Вест Хэм» купит Скамакку у «Сассуоло» за 42-43 млн евро с учетом бонусов. Форвардом интересовался «ПСЖ»

Нападающий «Сассуоло» близок к переходу в .

По информации Альфредо Педуллы, переговоры проходят хорошо. Ожидается, что клубы оформят сделку к воскресенью. Сумма трансфера составит 42-43 миллиона евро с учетом бонусов.

Если трансфер будет оформлен, игрок приедет в Лондон в понедельник или вторник.

Ранее сообщалось об интересе к услугам 23-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром . Подробная статистика форварда сборной Италии доступна здесь.