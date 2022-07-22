«Вест Хэм» купит Скамакку у «Сассуоло» за 42-43 млн евро с учетом бонусов. Форвардом интересовался «ПСЖ»

Теги ПСЖ Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Сассуоло Джанлука Скамакка Футбол

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка близок к переходу в «Вест Хэм»

По информации Альфредо Педуллы, переговоры проходят хорошо. Ожидается, что клубы оформят сделку к воскресенью. Сумма трансфера составит 42-43 миллиона евро с учетом бонусов. 

Если трансфер будет оформлен, игрок приедет в Лондон в понедельник или вторник.

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к услугам 23-летнего футболиста. 

В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром «Сассуоло». Подробная статистика форварда сборной Италии доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные