Рэшфорд доволен предсезонкой «МЮ»: «Позитивно, что полностью подготовленный состав готов к старту сезона»

доволен готовностью к новому сезону.

«Чувствую себя хорошо, я в форме. Мы завершили нашу поездку без травм. Позитивно, что полностью подготовленный состав готов к старту сезона.

Нынешняя предсезонка для меня – бесценна.

Иногда я не особо обращаю на это внимание, потому что обычно летом мы играем, поэтому следующий сезон как бы накладывается на предыдущий.

Но в этот раз у меня было время отдохнуть, восстановиться морально и физически, а затем была настоящая предсезонная подготовка.

Я чувствую себя очень счастливым», – сказал 24-летний футболист манкунианского клуба.