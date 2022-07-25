Рэшфорд доволен предсезонкой «МЮ»: «Позитивно, что полностью подготовленный состав готов к старту сезона»

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Маркус Рэшфорд доволен готовностью «Манчестер Юнайтед» к новому сезону.

«Чувствую себя хорошо, я в форме. Мы завершили нашу поездку без травм. Позитивно, что полностью подготовленный состав готов к старту сезона.

Нынешняя предсезонка для меня – бесценна. 

Иногда я не особо обращаю на это внимание, потому что обычно летом мы играем, поэтому следующий сезон как бы накладывается на предыдущий.

Но в этот раз у меня было время отдохнуть, восстановиться морально и физически, а затем была настоящая предсезонная подготовка.

Я чувствую себя очень счастливым», – сказал 24-летний футболист манкунианского клуба.

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