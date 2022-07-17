Маркус Рэшфорд: «Не люблю «Ливерпуль» и «Сити». Соперничество с первыми ощущается острее»

Форвард рассказал о нелюбимых клубах .

«Я не люблю «Ливерпуль». «Ливерпуль» и .

Понятное дело, у есть история, поэтому все ощущается с большей горечью.

«Сити» ты не любишь, но у тебя и нет серьезных причин так относиться к этому клубу. Ты просто растешь и понимаешь, что у Манчестера есть две стороны: одна носит голубые цвета, другая – красные.

Соперничество с «Ливерпулем» ощущается гораздо острее.

На «Энфилде» фанаты могут просто украсть у вас игру. Если вы им позволите это сделать, они могут оставить вас ни с чем. Меня чуть не удалили в первой же игре на «Энфилде», а я отнюдь не злой игрок и не стал бы пытаться кому-то навредить», – заявил Рэшфорд.