Маркус Рэшфорд: «Не люблю «Ливерпуль» и «Сити». Соперничество с первыми ощущается острее»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о нелюбимых клубах АПЛ.
«Я не люблю «Ливерпуль». «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Понятное дело, у «Ливерпуля» есть история, поэтому все ощущается с большей горечью.
«Сити» ты не любишь, но у тебя и нет серьезных причин так относиться к этому клубу. Ты просто растешь и понимаешь, что у Манчестера есть две стороны: одна носит голубые цвета, другая – красные.
Соперничество с «Ливерпулем» ощущается гораздо острее.
На «Энфилде» фанаты могут просто украсть у вас игру. Если вы им позволите это сделать, они могут оставить вас ни с чем. Меня чуть не удалили в первой же игре на «Энфилде», а я отнюдь не злой игрок и не стал бы пытаться кому-то навредить», – заявил Рэшфорд.