Бородюк про 0:4 с «Динамо»: «Проиграли из-за ошибок, много брака в передачах. В РПЛ играют чуть быстрее»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал разгромное поражение от «Динамо».
Матч 2-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:4. В 1-м туре «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3).
«Результат неудовлетворительный, проиграли из-за собственных ошибок. Футбол из этого и состоит. Было много брака в передачах, были не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть.
Связываю это с тем, что в РПЛ играют чуть быстрее, нужно быстрее мыслить, принимать решения. Пройдет несколько игр, ребята адаптируются к интенсивности, принятию решений.
Комментировать судейские решения – не в моей компетенции», – сказал Бородюк.