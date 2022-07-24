Бородюк про 0:4 с «Динамо»: «Проиграли из-за ошибок, много брака в передачах. В РПЛ играют чуть быстрее»

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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал разгромное поражение от «Динамо».

Матч 2-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:4. В 1-м туре «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3).

«Результат неудовлетворительный, проиграли из-за собственных ошибок. Футбол из этого и состоит. Было много брака в передачах, были не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть.

Связываю это с тем, что в РПЛ играют чуть быстрее, нужно быстрее мыслить, принимать решения. Пройдет несколько игр, ребята адаптируются к интенсивности, принятию решений.

Комментировать судейские решения – не в моей компетенции», – сказал Бородюк.

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