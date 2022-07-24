Йоканович о 4:0 с «Торпедо»: «Динамо» могло забить и больше. Виден прогресс»

Главный тренер «Динамо» высказался о разгроме (4:0).

«Мы сыграли хорошую игру. В самом начале матча мы прессинговали не лучшим образом, не хватало энергии – было жарко. Но потом мы забили гол на индивидуальном мастерстве, вошли в игру, раскрыли ее. Могли забить и больше. Виден прогресс.

Во время перерыва на водопой я не говорил ничего особенного. Никакой магии. Еще раз открыл им глаза, попросил быть более агрессивными, искать свободные зоны. Соперник предложил схему, которая нам была известна. Я просто освежил им всю информацию, поддержал и вдохновил. С помощью высокого мастерства наших игроков сумели забить голы», – сказал Йоканович.

Йоканович начал в «Динамо» с победы и ничьей