Роналду готов перейти в «Атлетико», но мадридцам для трансфера придется кого-то продать (Daily Mail)

готов перейти в .

Как пишет Daily Mail, несмотря на желание 37-летнего португальца, «Атлетико» для этого трансфера придется продать какого-то именитого игрока.

Еще одно потенциальное препятствие – отношение болельщиков «Атлетико» к сделке, с учетом того, что Криштиану выступал за «Реал».

Статистику Роналду, который с прошлого лета выступает за «Манчестер Юнайтед», можно изучить здесь.

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