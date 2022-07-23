«Соболеву можно было давать 2-ю желтую. Судейская ошибка». Экс-арбитр Хусаинов о матче «Спартака» с «Краснодаром»

Сергей Хусаинов считает, что форварда следовало удалить.

На 31-й минуте матча 2-го тура Мир с нападающий в борьбе за мяч попал рукой в лицо защитнику «быков» , а затем жестом велел сопернику перестать жаловаться судье Кириллу Левникову.

«Черников заслуженно получил красную карточку. Был умысел и агрессивное действие. Какая необходимость была в этом? Это не футбол.

Соболеву можно было давать вторую желтую и удалять с поля. Этот эпизод – судейская ошибка.

Также был эпизод, когда Селихов отдавал передачу во фланг, а игрок «Краснодара» прессинговал. Уже после того, как Селихов сделал передачу, футболист «Краснодара» умышленно врезался в ногу голкипера. Штрафной назначен был. А где желтая?» – сказал бывший судья.