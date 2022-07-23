Левников отменил гол Соболева «Краснодару» на 94-й минуте. Форвард выбил мяч из-под руки Сафонова

Главный судья не засчитал гол форварда «Спартака» .

Во 2-м туре Мир красно-белые разгромили «Краснодар» на его поле со счетом 4:1.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте Соболев пробил головой, но голкипер парировал удар. Тем не менее форварду удалось протолкнуть мяч в сетку.

Рефери принял решение не засчитывать взятие ворот, посчитав, что мяч был выбит из-под руки Сафонова.

«Спартак» разгромил «Краснодар» – 4:1. Южане провели в меньшинстве больше тайма