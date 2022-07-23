Левников отменил гол Соболева «Краснодару» на 94-й минуте. Форвард выбил мяч из-под руки Сафонова

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Кирилл Левников Матвей Сафонов Александр Соболев Футбол

Главный судья Кирилл Левников не засчитал гол форварда «Спартака» Александра Соболева.

Во 2-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Краснодар» на его поле со счетом 4:1.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте Соболев пробил головой, но голкипер Матвей Сафонов парировал удар. Тем не менее форварду удалось протолкнуть мяч в сетку.

Рефери принял решение не засчитывать взятие ворот, посчитав, что мяч был выбит из-под руки Сафонова.

«Спартак» разгромил «Краснодар» – 4:1. Южане провели в меньшинстве больше тайма

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