Сычевой о хет-трике: «После матча знакомые писали: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы»

Владимир Сычевой прокомментировал свой хет-трик в Мир .

Форвард высказался после матча с «Уралом» (3:0).

— Бывший нападающий «Спартака» Баженов, который выступает экспертом на телевидении, анализируя ваши голы, сказал, что по моторике, по движению вы ему напомнили Дзюбу.

— Очень приятно такое слышать. На самом деле после матча мне многие знакомые писали и говорили: «Ты сегодня напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Приятное сравнение... Это дает тебе дополнительную мотивацию. Когда тебя сравнивают с такими футболистами, как Дзюба, то сами понимаете...

— А Дзюба для вас — ориентир как бомбардир?

— Мне, конечно, сложно сравнивать себя Дзюбой. Я пока еще ничего толком не добился. Но, мне кажется, мы немного разные по стилю нападающие. Я больше напираю на работу с мячом, на технику. А он более силовой форвард: придержать, отдать, воткнуть — вот это его. Мне кажется, я чуть-чуть в этом плане отличаюсь.

— Вам по силам повторить успех Агаларова и стать лучшим бомбардиром чемпионата?

— Да, я думаю, все реально. От желания зависит. Буду к этому стремиться, а время покажет.

— Комментатор матча «Оренбург» — «Урал» Дерунец не скрывал своих эмоций после вашего третьего гола: «Теперь в РПЛ новый король! Сычевой ворвался в нашу жизнь круче Сычева!»

— Приятно такое слышать о себе. Получается, я обязан теперь подтверждать свой уровень, эти слова. Что мне остается? Буду стараться, – сказал Сычевой.

Автор первого хет-трика сезона – Владимир Сычевой. Это кто? 🙄