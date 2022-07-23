Хавбек «Оренбурга» Сычевой сделал хет-трик, выйдя на замену после перерыва

Полузащитник сделал хет-трик в матче 2-го тура Мир против (3:0).

26-летний футболист начинал матч в запасе, но появился на поле сразу после перерыва и забил первый гол уже на 46-й минуте. Затем Сычевой забил еще два гола – на 67-й и 77-й минутах.

Кроме того, Сычевой стал шестым игроком, кому удавалось забить три гола, выйдя на замену в чемпионате России. До этого достижение покорилось Евгению Титову, Дмитрию Кириченко, Алексею Медведеву, Ивице Оличу, Евгению Маркову.