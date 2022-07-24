Тренер «Оренбурга» о хет-трике Сычевого: «Это как голливудский фильм. Два года назад он играл в чемпионате Крыма»

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Главный тренер «Оренбурга» оценил хет-трик Владимира Сычевого.

Марцел Личка высказался после матча Мир РПЛ с «Уралом» (3:0).

«Сычевой еще два года назад играл в чемпионате Крыма, можно сказать, в любительской лиге. Потом уехал в Омск и провел один сезон в ФНЛ. Нам нравится его желание, его борьба.

У него нет как таковой школы большого клуба. Вова – человек, который больше учился сам. А сегодня он забил три гола в Премьер-лиге. Мы его ничему не научили. Понятное дело, наш тренерский штаб работает с ним, подсказывает, но он сам все это сделал. Он это заслужил.

Сычевой начал с низов, а теперь играет в команде РПЛ и оформляет хет-трик. Это как голливудский фильм», – сказал Личка.

Автор первого хет-трика сезона – Владимир Сычевой. Это кто? 🙄

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