Тренер «Оренбурга» о хет-трике Сычевого: «Это как голливудский фильм. Два года назад он играл в чемпионате Крыма»

Главный тренер оценил хет-трик Владимира Сычевого.

высказался после матча Мир РПЛ с «Уралом» (3:0).

«Сычевой еще два года назад играл в чемпионате Крыма, можно сказать, в любительской лиге. Потом уехал в Омск и провел один сезон в ФНЛ. Нам нравится его желание, его борьба.

У него нет как таковой школы большого клуба. Вова – человек, который больше учился сам. А сегодня он забил три гола в Премьер-лиге. Мы его ничему не научили. Понятное дело, наш тренерский штаб работает с ним, подсказывает, но он сам все это сделал. Он это заслужил.

Сычевой начал с низов, а теперь играет в команде и оформляет хет-трик. Это как голливудский фильм», – сказал Личка.

Автор первого хет-трика сезона – Владимир Сычевой. Это кто? 🙄