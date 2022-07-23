Нагельсманн о «Ман Сити»: «Один из лучших клубов Европы. Они потратили много денег, но сделали это с умом»

похвалил «Манчестер Сити».

«Впечатляющий клуб. Он потратил много денег, но сделал это с умом, это самое главное.

Деньги – не единственное решение. Деньги нужны, но также нужны и хорошие идеи, блестящий главный тренер в лице Пепа [Гвардиолы], спортивный директор, впечатляющая инфраструктура, стадион.

Решения, которые «Сити» принял за последние 5 лет, впечатляют, и именно поэтому они являются одним из лучших клубов Европы на данный момент», – сказал главный тренер «Баварии».

Завтра, 24 июля, и проведут товарищеский матч. Начало – в 02:00 по московскому времени.