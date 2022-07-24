ЦСКА не вернет Чалова в «Базель»: «Тренерский штаб на Федю рассчитывает. Вопрос нужно закрыть»

Директор ЦСКА по коммуникациям оценил вероятность возвращения в .

Во второй половине прошлого сезона нападающий красно-синих выступал за швейцарский клуб на правах аренды.

«Не секрет, что «Базель» хотел вернуть Чалова. Но на данный момент по тому, что мы видим, как тренерский штаб рассчитывает на Чалова, как Федя играет, этот вопрос нужно просто закрыть.

Я не в курсе, хотел ли «Базель» именно выкупить Федю. На тот момент, когда мы в последний раз разговаривали на эту тему, был вопрос только продления аренды, но это несерьезный подход», — сказал Кирилл Брейдо.