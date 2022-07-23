Роналду вновь опубликовал фото в шортах «МЮ» из тренажерки – во время матча с «Виллой». Он все еще не прибыл в расположение клуба

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия фото соцсети Футбол

Криштиану Роналду вновь опубликовал фото из тренажерного зала.

На снимке видно, как 37-летний нападающий выполняет упражнение на пресс, лежа на коврике в черно-сине-желтых шортах из комплекта экипировки «Манчестер Юнайтед».

Фото: twitter.com/Cristiano

Фотографию португалец сопроводил эмодзи бицепса. Примечательно, что он выложил пост в соцсетях в то время, когда «МЮ» проводил товарищеский матч с «Астон Виллой» (2:2).

Отметим, что у Роналду есть персональный контракт с Nike, в то время как экипировку «Манчестер Юнайтед» производит adidas. Криштиану 14 июля уже выкладывал фото из тренажерного зала в тех же шортах «МЮ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные